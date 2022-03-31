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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev faresi yakalandı

İHA

Ev faresi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 'ikamette hırsızlık' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince, haklarında 'hırsızlık' suçundan yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 ikametten 38 bin 500 TL değerinde ev eşyası çalan ve hakkında 'ikametten hırsızlık' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından aranan C.Y. (32) yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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