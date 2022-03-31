50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)

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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 kişiden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-03-31 18:58:44



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