Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31'inci haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada Gençlerbirliği ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra Fenerbahçe maçı hazırlıklarına hız verdi. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde bugün yapılan idmanda futbolcular taktik çalıştı. Milli takım kampında bulunan Mame Thiam, Mairo Gavranovic, Majid Hosseini ve Emre Demir Kayseri'ye gelerek takımla çalışmalara dahil oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-03-31 19:26:10



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