Salça bidonunda uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ´de, salça bidonunda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, O.T.´nin doğu illerinden uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. O.T.´nin içinde bulunduğu şehirlerarası yolcu otobüsü, yol kontrolü sırasında durduruldu. O.T.´nin poşetinde bulunan salça bidonunda yapılan aramada 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-01 03:32:28



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