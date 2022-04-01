Kabakcı, öğrenciler ile buluştu

Bir yıldır bu ayı bekliyorlar: Hazırlar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, öğrencilerle Kariyer Günleri çerçevesinde buluşarak sohbet etti. İl Müdürü Kabakcı, başarıya ulaşmada etken olan faktörlerden, meslek seçiminde etkili olan etkinliklerden, mesleğinin kolay ve zor yönlerinden bahsetti.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, söyleşinin akabinde okul öğrencilerinden spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.