Başkan Yalçın: “Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’ın sevincini yaşıyoruz”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan ayının, yaşanan her türlü maddi manevi sıkıntıların sona ermesine vesile olmasını dileyen Başkan Yalçın, “Bolluk bereket, rahmet mağfiret ve dayanışma paylaşma ayı Ramazan’a ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesileyle Talaslı hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başta ilçemiz olmak üzere şehrimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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