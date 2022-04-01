Kocasinanlı gençler, Kayseri’de ilk olan ‘KocaFest’ festivaline hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinanlı gençler, Kayseri’de ilk olan ‘KocaFest’ festivaline hazırlanıyor

İHA

Kocasinanlı gençler, Kayseri’de ilk olan ‘KocaFest’ festivaline hazırlanıyor

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gençlere yönelik düzenleyeceği Kocasinan Teknoloji Festivali (KocaFest Festivali) ile teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturacak. Haziran ayında TEKNOFEST gibi yarışma düzenleyeceklerine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, festival ile Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.
Teknoloji tabanlı çalışmalar yapan Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi, Sami Yangın Anadolu Lisesi, Sümer Fen Lisesi, Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kocasinan Kız Anadolu Lisesi’nin öğrenci ve öğretmenleriyle Belediye Meclis Salon’unda bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenci ve öğretmenlerin fikirlerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, TEKNOFEST’E hazırlanan gençlere tam destek verdiklerini belirterek, Haziran ayında ise TEKNOFEST gibi Kocasinan Teknoloji Festivalini (KocaFest) düzenleyeceklerini duyurdu.
Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Öğrencilerimizin heyecanını yürekten hissediyorum. Gençlerimizin heyecanının karşılığını bulması içinde elimizden geldiğince ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız. Kocasinan Belediyesi olarak Kocasinan Akademi ile kadın, erkek, genç ve yaşlı olmak üzere her yaş grubuna eğitimler veriyoruz. Gençlik Merkezimizle ise gençlerimize yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Tematik çalışmaların yürütüldüğü Uzay ve Havacılık Merkezimizle TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilere destek oluyoruz. Yenimahalle’deki bir binamızı teknoloji tabanlı bir atölye haline getireceğiz. Gençlerin istediği teknoloji uygulamaları yapabilecekleri bir atölye olmuş olacak. Bu yıl Kocasinan Teknoloji Festivalini yapacağız ama özellikle yurt içi ve yurtdışında yarışmalara katılım sağlayacak altyapıyı sunacağız. Gençlerimizin bu gayretinin karşılık bulacağına eminim. Gençlerimizin bu alanlarda şevkini artırma noktasında her turlu çalışmaya hazırız. Bu fırsatları Kocasinan’da bulunan toplam 33 liseye sunabilmek ve her lisenin bir takım çıkarabileceği çalışmalara imza atabilmek için çalışıyoruz. İnşallah gençlerimizin daha da mutlu olabileceği ortamı sunmuş oluruz. Kocasinan Belediyesi, eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanında olmaya devam edecektir”.
Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’nin milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesi için gayret ettiklerini ve geleceğin inşasında bunun büyük bir rolü olacağını sözlerine ekledi.
Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise festival ile gençleri, Milli Teknoloji Hamlesinde cesaretlendirmeyi hedeflediklerine değinerek, “Öğrencilerin kendilerini ifade edebileceği teknoloji tabanlı yarışmalara imza atacağız. Gençlerimize farkındalık oluşturmak ve ulusal ile uluslararası yarışmalarda tecrübe ve örnek olması için bu yarışmaları önemsiyoruz. Bu konuda her zaman yanımızda olan ve destek veren Sayın Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korfbol İl birinciliği tamamlandı
YEREL HABERLER Korfbol İl birinciliği tamamlandı
Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti
YEREL HABERLER Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri ...
Kayserispor Ukraynalı sporculara ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Kayserispor Ukraynalı sporculara ev sahipliği yapıyor
Başkan Büyükkılıç, ‘Kentsel Dayanıklılık Zirvesi’nde yerel yönetimlerin önemini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, ‘Kentsel Dayanıklılık Zirvesi’nde ...
Kayseri OSB’den Ankara zirvesi
YEREL HABERLER Kayseri OSB’den Ankara zirvesi
Başkan Yalçın: “Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’ın sevincini yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yalçın: “Bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’ın ...
Kabakcı, öğrenciler ile buluştu
YEREL HABERLER Kabakcı, öğrenciler ile buluştu
Kayserispor'un milli futbolcuları döndü
YEREL HABERLER Kayserispor'un milli futbolcuları döndü
Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç miniklerle buluştu
Ukraynalı savaş mağduru 12 sporcu Kayseri'ye geldi
YEREL HABERLER Ukraynalı savaş mağduru 12 sporcu Kayseri'ye geldi
Başkan Büyükkılıç: “Ramazan’da insanların gönlünde yer edinmek için çalışmalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Ramazan’da insanların gönlünde ...
Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı operasyon Aranması bulunan 18 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan şahıslara eş zamanlı ...
Salça bidonunda uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı
YEREL HABERLER Salça bidonunda uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı
Kayseri'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi öldü, ...
"Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi Kayseri'de 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER "Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis ...
Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kayseri'de feci yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ...
Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti
YEREL HABERLER Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi devam etti
Milyonluk tütün operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Milyonluk tütün operasyonunda 4 tutuklama
50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli ...
Erciyes K.S.S Kooperatifi'de Sarıkaya yeniden başkan
YEREL HABERLER Erciyes K.S.S Kooperatifi'de Sarıkaya yeniden başkan
Ev faresi yakalandı
YEREL HABERLER Ev faresi yakalandı
Ev faresi, uygulama noktasında yakalandı
YEREL HABERLER Ev faresi, uygulama noktasında yakalandı
Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu
YEREL HABERLER Dart sporcuları Türkiye 2.'si oldu
Komşusuyla kavga ederken araya giren ağabeyini vurdu
YEREL HABERLER Komşusuyla kavga ederken araya giren ağabeyini vurdu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.