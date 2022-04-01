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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarıoğlan ve Akkışla'ya doğalgaz için ilk adım atıldı

İHA

Sarıoğlan ve Akkışla'ya doğalgaz için ilk adım atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ve Akkışla’da gerçekleşen Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni’ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, birlik, beraberlik içerisinde yapacakları daha çok iş olduğunu vurguladı.
Sarıoğlan ilçesinde ilk olarak esnaf ziyaretleri yapan ve esnaflara hayırlı, bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç ve protokol, Cuma namazının ardından Sarıoğlan Belediyesi’ne geçti. Sarıoğlan Belediyesi önünde gerçekleşen ‘Sarıoğlan İlçesi Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Sarıoğlan Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız, daire başkanları ve ilçe sakinleri katıldı. Törende konuşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a teşekkür ederek başlayan Başkan Büyükkılıç, “Fatih Dönmez Bakanımız, burada bir irade koydular. EPDK ile diğer kuruluşlarımızla beraber nüfus sayısı itibariyle ile beraber doğalgaz arzının olmasının hiç imkânı yoktu. Bütün bunlara rağmen bizleri kırmadı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla ‘Kayseri’ye özel bir durum olacak, başka yolu yok’ dedi. Allah’ın izniyle, kazasız belasız gaz çalışmalarımız tamamına erecek” dedi. Büyükkılıç, Azerbaycan firmasına da çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Her ne kadar firmamız Azerbaycan’ımızın firması olsa da ‘iki devlet, tek millet’ diyoruz. Biz de Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de gaz bulacağız. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir irade olduğu sürece bu milletin başı dik olacak, dünyada Türk milleti dünyada her zaman kendisinden söz ettirecek. Sayın Devlet Bahçeli’nin de kayıtsız şartsız verdiği desteği bu milletin birliğinin, beraberliğinin bir sembolü olarak anılacak” diye konuştu. Cumhur ittifakının bereketinin en güzel örneğini Kayseri’de gördüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, “16 ilçe belediye başkanımız bağrıma basıyorum, onlara ağabeylik yapıyorum, milletvekillerimizle, bakanlarımızla onları ötekileştirmeden, bağrımıza basarak birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Sizler bizi sevdiniz, bize güvendiniz. Cumhur ittifakının bereketinin en güzel örneğini Türkiye genelinde Kayseri’miz oluşturdu. Birbirimize sahip çıkıp, birbirimizin kıymetini bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Sarıoğlan Barajımızın su sorunu aşılacak"
Geçtiğimiz günlerde Sarıoğlan Barajı’nda yaşanan su sorununa değinen Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi; "Hatırlanacağı üzere burada bir nohut dağıtımı yaptık ve üretenin yanındayız dedik. Tarım ve hayvancılık konusunda inşallah sadece 2022’de şimdilik 60 milyon TL yatırıma bütçe ayırdık, böylelikle bugüne kadar tüm ilçelerimize 100 milyon TL yatırım yapmış olacağız. Biz üreteni, ekeni, dikeni sırtımızda taşısak az diye de buradan ilan ediyorum. Biz sizin için varız. Biz sizlerin hizmetkârıyız. Sarıoğlan barajında yeterli su olmadığı konusu bizimle paylaşıldı. Dolayısıyla buraya mutlaka ilave su kaynaklarının bulunması lazım. Doğruydu, haklıydılar. Önerilerini de aldık. Ertesi gün Ankara’da bir toplantımız vardı. Bu konuyu arz ettim. Bizim bunu çözme yönünde mutlaka irade göstermemiz lazım. Bizim Cumhurbaşkanımız ne diyor; üreteceksiniz, istihdama vesile olacaksınız, katma değere vesile olacaksınız, ihraç edeceksiniz diyor. Bunun da kriteri, sudur, gübredir, yem bitkisidir, hayvancılıkla ilgili destektir, sulama konularıdır. Tabi ki bizde bunu dillendirdik, konuyu paylaştık. Ertesi gün beni aradılar, yatırım planına alındı, Allah’ın izniyle Sarıoğlan Barajı’mızın su sorunu aşılacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”
Büyükkılıç, çiftçi dostu olarak yakışanı yapacaklarını da belirterek, “Tabi biz çalışmaları yapacağız, sizden de üretmenizi isteyeceğiz. Hayvancılıkla ilgili meclisimizden bir karar aldık. Dedik ki üreteni sevmek laf ile olmaz. TÜRKVET’e üye olanların su paralarının yarısını biz ödeyelim dedik. Sarıoğlan’ımızdan 313 kişiye bu destek verilmiş. 6 bini aşkın kişiye de Kayseri genelinde verilmiş. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden, meclis kararımızla biz ödüyoruz. Sizleri seviyoruz. Sizlerin hizmetkârıyız” şeklinde konuştu. Okul ihtiyacından, kilitli parkeye, asfalttan altyapı çalışmalarına, Pazar yerinden sosyal tesislere kadar Sarıoğlan için birçok hizmet ve yatırım yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, “Her işin ilacının birliğimiz, beraberliğimiz, ay yıldızlı Türk bayrağımız, vatanımız, devletimiz, milletimiz ve inancımı olduğunun şuurunda olalım. Say say bitmez. Bu ülkeye, bu topraklara bir çivi çakana biz teşekkür etmesini de biliriz, minnet duymasını da biliriz. Yeter ki hizmet edilsin. Bu açıdan çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ederken, BOTAŞ’ımızın, EPDK’mızın yetkilisine, Kayserigaz’ımızın yetkililerine teşekkür ediyor bu çalışma hayırlı uğurlu olsun diyor, Cenabı Allah yapmasının da nasip eylesin” dedi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasının sonunda Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür gönderdi.
Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da yaptıkları konuşmalarda Başkan Büyükkılıç başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler. Açılışın ardından Sarıoğlan Belediye Başkanı Ayyıldırım, Başkan Büyükkılıç’a Türk Bayrağı ve Kuranı Kerim takdim etti. Protokol günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Başkan Büyükkılıç ve protokol, Sarıoğlan Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Akkışla'da doğalgaz heyecanı
Sarıoğlan programının ardından Akkışla’ya geçen Başkan Büyükkılıç ve protokol, burada da Akkışla İlçesi Doğalgaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni’ni gerçekleştirdi. Akkışla’daki törene, Sarıoğlan açılış programındaki protokolün yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Akkışla Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ve Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da katıldı. Akkışla Belediyesi önünde gerçekleşen törende konuşan Başkan Büyükkılıç, Akkışla’da yapılan ve yapılacak olan yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgiler paylaşarak, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, birlik, beraberlik içerisinde yapacakları daha çok iş olduğunu vurguladı. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de Akkışla’nın olmazsa olmazı olduklarını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür ederken, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Türkiye’nin Edirne’den Kars’a kadar bu hizmetin ulaştırılmasının görevleri olduğunu ifade ederek, bu hizmetin buralara gelmesine çok büyük emek harcayan Başkan Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız da yapılan doğalgaz yatırımları ile ilgili bilgiler vererek, doğalgazın Akkışla ilçesine hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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