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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç, ‘Personel Alım Kura Töreni’ne katıldı

İHA

Başkan Büyükkılıç, ‘Personel Alım Kura Töreni’ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde ihtiyaç duyulan ve ilana çıkan pozisyonlar için başvuran adaylara yönelik noter huzurunda düzenlenen Personel Alım Kura Töreni’ne katıldı.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Erciyes Salonu’nda gerçekleşen Personel Alım Kura Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve ilgili daire başkanları ile personel adayları katıldı. Personel adaylarına seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak bir ilke imza atalım dedik. Mülakat kısmını geçelim, noter huzurunda kuralar çekilsin, herhangi bir sıkıntısı olmayan kişiler seçilsin dedik. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizin alnından öpüyorum, dualarınızı bekliyoruz” diye konuştu.
Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise Başkan Büyükkılıç’ın talimatıyla eşit ve adaletli olunması, herkese aynı mesafede olunması için noter huzurunda kura çekimi yaptıklarını ifade etti. Öztürk, alımların tamamen şeffaf şekilde olduğunu, hangi kadroya hangi personel alınacaksa Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ilana çıktığını, ilan sonrası müracaat olduğunu anlattı.
Değişik iş pozisyonlarına başvuran 452 kişiden 102’si şartlarını sağladıkları alanlarda göreve başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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