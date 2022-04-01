Genç MÜSİAD Mete Yarar’ı ağırladı MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer: “Biz bu tür organizasyonlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”

Genç MÜSİAD Kayseri Şubesi kültürel söyleşiler programında Güvenlik Politikalar Uzmanı Mete Yarar’ı ağırladı. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “Biz bu tür organizasyonlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.



Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılan etkinliğe, Güvenlik Politikalar Uzmanı Mete Yarar, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, üyeler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda bir konuşma yapan MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “‘Nasıl bir dünya, konulu programda uzmanından görüş alacağız. Buradan önemli bilgi, birikimleri ve donanımları ile ayrılacağımız bir akşam olmasını temenni ediyorum. Tabi bugün yaptığımız organizasyonda Genç MÜSİAD ve paydaşlarının yapmış olduğu çalışmaların devamının da geleceğini, Genç MÜSİAD şube başkanımız ifade ettiler. Biz ana kademe olarak bu tür organizasyonlara her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah özellikle bölgemizde yaşanan sıcak konunun bugün konu başlığı olarak işleneceğini umduğum hepinizin de buradan istifadelerle ayrılacağı bir akşam olmasını temenni ediyorum” dedi.

Mete Yarar programda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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