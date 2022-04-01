İcra memurlarını gördü, pencereye çıktı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evine icra memurlarının geldiğini gören şahıs, pencereye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evine icra memurlarının geldiğini gören V.U., kapıyı açmadı. Bir süre sonra evinin penceresine çıkan şahıs, intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de pencerenin altına şişme yatak açtı. İntihar edeceğini söyleyerek kapıyı açmayan V.U, bir süre sonra ekipler tarafından ikna edilirken, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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