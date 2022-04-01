Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'ye geldi

İlyas KAPLAN Samed Aydın SUN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında yarın Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri´ye geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan özel uçak Kayseri Havalimanı'na ulaştı. Takımı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Futbolculara çiçek veren taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirip formalarını imzalattı. Kaleci Altay Bayındır ve genç futbolcu Arda Güler'e tezahüratta bulunan taraftarlardan biri 'Mesut Özil'i geri istiyoruz' yazılı pankart gösterdi. Otobüse binen Fenerbahçe kafilesi, konaklayacakları otele gitti. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Futbolcuların havalimanından çıkışı
Taraftarın karşılaması
Genel Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN Samed Aydın SUN
2022-04-01 19:38:00
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