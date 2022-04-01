Kızını bıçaklayarak öldüren babaya 'haksız tahrik' indirimi istendi



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, kızı Şahinder Karakulak'ı (40) boğazından bıçaklayarak öldüren Basri Karakulak (65) hakkında mütalaa veren duruşma savcısı, sanığın 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanık hakkında 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak cezasında indirim yapılmasını istedi. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

Olay, geçen yıl 15 Kasım günü akşam saatlerinde Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Basri Karakulak, kızı Şahinder Karakulak ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken Basri Karakulak, üzerindeki bıçakla 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp kızını öldürdüğünü söyledi. Cinayet şüphelisi Basri Karakulak, tutuklanıp cezaevine konuldu.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Basri Karakulak hakkında, 'kızı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

OĞLU PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADE VERDİ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık Basri Karakulak, cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, öldürülen Şahinder Karakulak'ın yakınları ile sanık avukatı Emre Ayan duruşma salonunda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Duruşmada ölen Karakulak'ın oğlu pedagog eşliğinde ifade verdi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Basri Karakulak'ın, 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanık hakkında 'haksız tahrik' hükümlerinin de uygulanması gerektiğini belirterek, cezasında indirim yapılmasını istedi. Mütalaaya karşı sözleri sorulan sanık Karakulak, önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Basri Karakulak'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, taraf avukatlarının esasa ilişikin savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı karar vermek üzere erteledi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-04-01 19:47:35



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