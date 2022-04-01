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Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

İHA

Fenerbahçe kafilesi Kayseri'de

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi.
2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 16.00'da Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kayserispor karşılaşmasına saatler kala Fenerbahçe kafilesi Kayseri'ye geldi. Takım oyuncuları ve teknik kadro havaalanından takım otobüsüne geçerken kapıda bekleyen taraftarların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılanırken, futbolcular da takım taraftarlarıyla fotoğraf çektirdi.
Yarın 52. kez karşılaşacak olan Fenerbahçe Kayseripor maçında iki takım da birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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