Kayseri'de 2 kişiyi bıçakla gasbeden 3 kişi yakalandı



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de O.Ş.'yi (17) bıçakla yaralayıp arkadaşı H.L.'yi (19) darbettikten sonra cep telefonlarını gasbeden 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, geçen 25 Mart günü saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı Han Cami yanında meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen O.Ş. ve arkadaşı H.L.'yi ellerinde bıçak bulunan 3 kişi durdurdu. Şüpheliler, O.Ş. ve H.L.'nin cep telefonlarını gasp etmek istedi. Cep telefonlarını vermek istemeyen O.Ş. bıçakla yaralanırken, H.L. ise darbedildi. Şüpheliler cep telefonlarını alarak olay yerinden kaçtı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı O.Ş. ve H.L.'yi hastaneye kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, gasp olayını E.D. (19), Ö.K. (19) ve M.C.'nin gerçekleştirdiğini saptadı. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda gasbedilen cep telefonları ele geçirildi. Gözaltına alına şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-01 21:09:05



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