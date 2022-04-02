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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserigaz, doğalgazı Sarıoğlan ve Akkışla’ya ulaştıracak

İHA

Kayserigaz, doğalgazı Sarıoğlan ve Akkışla’ya ulaştıracak

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, iki yeni ilçeyi daha doğalgazla buluşturuyor. Sarıoğlan ve Akkışla’da 1 Nisan tarihinde doğalgaz temel atma törenleri yapıldı.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcılarından biri olan SOCAR Türkiye’nin iştiraki Kayserigaz, Sarıoğlan ve Akkışla’yı doğalgazla buluşturmaya hazırlanıyor. 1 Nisan tarihinde temelleri atılan ilçelere toplamda yaklaşık 250 kilometre doğal gaz hattı imalatı gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamaya göre, doğalgaz hattı altyapı çalışmalarına iki ilçede de 15 Nisan tarihinde başlanacak. Bu sene içerisinde tamamlanması öngörülen çalışmalar sonucunda toplamda yaklaşık 4 bin 500 haneye doğalgaz ulaştırılması hedefleniyor.

Sarıoğlan ve Akkışla’yı doğalgazla buluşturacak hattın temel atma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, SOCAR Türkiye Doğal Gaz Tarife, Yatırım ve Paydaş İlişkileri Direktörü Ertan Yıldız ve ilçe sakinleri katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Kayseri’de 10 ilçede doğal gaz satış ve dağıtım hizmeti sunan şirket, doğalgazı tüm ilçelere ulaştırmayı amaçlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2003 yılında şehir dağıtım ihalelerine başladığı ilk il olan Kayseri’de bugün doğalgaz kullanan abone sayısı 500 bini aştı. Kayseri Sarıoğlan ilçesinin nüfusu 13 bin 777, Akkışla ilçesinin nüfusu 5 bin 804 kişi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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