Büyükşehir'den 'Akıllı şehir' buluşmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Erciyes Teknopark işbirliği ile 2. Akıllı Şehir Buluşmaları programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, “Biz belediye olarak şuna inanıyoruz. Akıllı şehir ortak akılla hareket etmekten ileri gelir” dedi.



Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Erciyes Teknopark işbirliği ile 2. Akıllı Şehir Buluşmaları programı Erciyes Teknopark’ta gerçekleştirildi. 2. Akıllı Şehir Buluşmaları programına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Yaylagül, Erciyes Teknopark yöneticileri, üniversite öğrencileri ve çeşitli firmalar katıldı. Programda konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, akıllı şehircilikte en doğrusunun ortak akılla hareket etmek olduğunu belirtti. Yaylagül, “Biz belediye olarak şuna inanıyoruz. Akıllı şehir, ortak akılla hareket etmekten ileri gelir. Dolayısıyla her bir buradaki kişi, bilişim dünyasında, bilişim sektöründe kendi dünyasıyla ilgili ciddi bir birikime sahip. Bu birikimleri ancak paylaşarak bir araya gelmesiyle şehrimiz adına doğru kararların verileceğine ve doğru adımların atılacağına inanıyoruz” dedi.

‘Yazılım Dünyası’ konu başlığı ile bir arada olduklarını belirten Yaylagül, “Bu etkinliğin oluşmasında katkı sunan başta Teknopark yöneticimiz olmak üzere katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sadece bugüne özel bir etkinlik değil. Pandeminin araya girmesiyle beraber biz bunu yapamamıştık. İlkini belediyemizin meclis salonunda yapmıştık ve burada olmamızın sebebi sizlere daha yakın olarak, Teknopark’ta firmalarımıza, üniversitelerimize daha yakın olarak biraz daha iletişimi kuvvetlendirmek, istişareyi artırmak. Bu amaçla ikincisini yaptığımız bu toplantının bu yıl içerisinde inşallah dördüncü, beşinci, altıncı şeklinde devam etme niyetindeyiz” şeklinde konuştu.



“PROJELERİ DE BERABER OLGUNLAŞTIRMAYI HAYAL EDİYORUZ”

Firmalar ve öğrencilerle iletişim kurarak olgunlaşabilecek projeleri beraber olgunlaştırmayı hayal ettiklerini vurgulayan Yaylagül, “Belediyemizin ilgili iştiraklerinden veya aynı şekilde bağlı idaremiz olan KASKİ’nin ihtiyaçlarına yönelik veya belediyemizin farklı alanlarda yapmış olduğu yeni projelere yönelik konu başlıklarıyla ilgili görüşmeler olacak. Burada bu konuyla ilgili çalışma yapan firmalarımızla iletişim kurmak suretiyle veya öğrencilerimizle iletişime geçmek suretiyle olgunlaşabileceği projeleri de beraber olgunlaştırmayı hayal ediyoruz. Toplantının da hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

2. Akıllı Şehir Programında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve kullanılmakta olan yazılımlarla ilgili sunumlar yapıldı. Akıllı Şehir uygulamaları ile ilgili söyleşilerinde yapıldığı ‘Akıllı Şehir Buluşmaları’nın yıl içerisinde düzenlenecek yeni programlarla devam ettirilmesi planlanıyor.

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