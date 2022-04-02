Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

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Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 20'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası arka direğe gelen ortayı Novak içeriye çevirdi. Serdar'ın vuruşunda direk dibindeki Zajc, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 01

30. dakikada İrfan Can’ın ara pasında topla buluşan Rossi’nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung’ta kaldı.

37. dakikada Emra Başsan’ın kullandığı frikikte topu kaleci Altay köşede tokatladı. Ardından direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada savunma arkasına atılan pasta Gavranovic, topu Altay’ın üzerinden ağlarla buluşturdu. Gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

45. dakika sağ kanattan İrfan Can'ın ceza alanına ortası savunmaya çarpıp Rossi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşu filelere gitti. 02



Stat: Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Hosseini xx, Mert xx, Carole xx, Campanharo xx, Abdulkadir xx, Kemen xx, Emrah xx, Cardoso xx, Gavranovic xx

Yedekler: Bilal, Uğur, İbrahim, Ramazan, Emre, Bertolocci, Mane, Gökhan, Mustafa, İlhan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Fenerbahçe: Altay xx, Novak xx, Kim Minjae xx, Serdar Aziz xx, Osayi xx, Crespo xx, Zajc xx, Mert Hakan xx, İrfan Can xx, Rossi xx, Serdar Dursun xx

Yedekler: Berke, Sosa, Berisha, Valencia, Pelkas, Ferdi, Gustavo, Arda, Nazım, Szalai

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Zajc (dk. 16), Rossi (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Serdar Aziz (Fenerbahçe)

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