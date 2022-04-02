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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor U19 - Fenerbahçe U19: 3-3

DHA

Kayserispor U19 - Fenerbahçe U19: 3-3


İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Ahmet Çıtak, Abdulkadir Keğin, Selahattin Ak, 4'üncü Hakem: Bekir Kahraman
KAYSERİSPOR U19: Tolun Orhun, Talha Karataş (Dk.60 Berkan Aslan), Enes Koçoğlu (Dk.60 Serhat Işık), Arif Kocaman, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk.90+2  Seyitcem Gökberk), Ethem Balcı, Emin Can Uysal (Dk.75 Serhat Işık), Talha Sarıaslan, Kürşat Babamoğlu, M. Eren
FENERBAHÇE U19: Osman Ertuğrul, Ruhan Arda, Yiğit Efe, Emir Ortakaya, Çağtay Kurukalıp, Yusuf Kocatürk, Jinho Jo (Dk.60 İsak Vural), Enes Şanlı (Dk.46 Alperen Güler) , Erkan Arda, Efecan Mızrakcı (Dk.46 Arda Okan), Umut Yaşar (Dk.46 Melih Bostan)
GOLLER: Dk. 21 Ethem Balcı, Dk.63 87 Talha Sarıaslan (Kayserispor U19) Dk. 32 Çağtay Kurukalıp, Dk.47 Ruhan Arda, Dk.70 Melih Bostan (Fenerbahçe U19)
SARI KARTLAR: Enes Koçoğlu, Serhat Işık, (Kayserispor) Yusuf KocaTürk, Ruhan Arda, Eren Bayraktar (Fenerbahçe)
U19 Süper Ligi 27'nci haftasında sahasında Fenerbahçe U19'u konuk eden Kayserispor U19 3-3 berabere kaldı. Kayserispor adına 21'inci dakikada Ethem Balcı, 63 ve 87'de Talha Sarıaslan golleri kaydederken, Fenerbahçe'nin golleri 32'inci dakikada Çağtay Kurukalıp, 4'inci dakikada Ruhan Arda ve 70'inci dakikada Melih Bostan'tan geldi. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-04-02 17:40:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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