Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe: 0-4

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin, Carole, Campanharo (Dk. 75 Gökhan Sazdağı), Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Bertolacci), Kemen, Cardoso (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Emrah Başsan (Dk. 68 Mane), Gavranovic (Dk. 76 İlhan Parlak)

FENERBAHÇE: Altay Bayındır Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Min-jae Kim (Dk. 84 Szalai), Novak (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Mert Hakan Yandaş, Crespo, Zajc (Dk. 75 Gustavo), İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Arda Güler), Rossi (Dk. 68 Pelkas), Serdar Dursun

GOLLER: Dk. 16 Zajc, Dk. 45 Rossi, Dk. 54 İrfan Can Kahveci, 90+3 Arda Güler (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Serdar Aziz, Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u Zajc, Rossi, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

16'ncı dakikada sol kanattan ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta Novak'ın kafa ile vurduğu topu kaleci Lung çeldi. Ardından boşta kalan topta Serdar Aziz'in pasıyla arka direkte topla buluşan Zajc topu ağlara yolladı: 0-1.

23'üncü dakikada ceza sahası dışından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

24'üncü dakikada Kayserispor yarı sahasından çıkmayan çalışan Carole topu Crespo'ya kaptırdı. Crespo'nun pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın şutunu kaleci Lung çeldi. Devamında boşta kalan topa Rossi vurmak istedi. Rossi'den seken top Zajc'ın önünde kaldı. Zajc'ın kaleye vuruşu auta gitti.

30'uncu dakikada ceza sahası İrfan Can Kahveci'nin arapasında topla buluşan ve ceza sahası içine giren Rossi'nin şutunu kaleci Lung kurtardı.

37'nci dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan serbest vuruş kullanan Emrah Başsan'ın şutunu kaleci Altay Bayındır parmaklarının ucuyla kurtardı.

45'inci dakikada sağ kanatta İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin şutu ağlarla buluştu: 0-2.

54'üncü dakikada Osayi-Samuel'in pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-3.

59'uncu dakikada sağ kanatta Emrah Başsan'ın ortasında topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

74'üncü dakikada sol kanattan Pelkas'ın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Serdar Dursun'un şutunu kaleci Lung kurtardı.

90+3'üncü dakikada sağ kanatta Mert Hakan Yandaş'ın pasında topla buluşan Arda Güler topu ağlara yolladı: 0-4.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-02 18:02:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.