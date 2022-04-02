Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Üzgünüz. Bunun sorumlusu benim. 38 puana nasıl gelip birlikte yapmışsak aldığımız mağlubiyetler sonrasında taraftarımızın protestosu doğal. Maçta 4 gol yedik. Teknik anlamda kişiselleştirmek istemiyorum. Oyuncularımla analizini yapıyorum. Kayserispor'un küme düşmek gibi bir korkusu yok. Enerjimizi kupaya verdiğimiz için bir takım yorgunluklar yaşadık. Bu oyuncular bugüne kadar hem içeride hem de dışarıda kendini alkışlatan bir grup. Bundan sonrada bunu yapacaktır" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ise "Biz buraya iyi hazırladık. Rakibi iyi analiz ettik. Kayserispor'un neler yaptığını biliyoruz. Kayserispor iyi bir takım. Kupada bizi ve Beşiktaş'ı elediler. Ancak son 4 maçı kaybettikleri için bu maç onlar için önemliydi. Ancak bizim için de önemliydi. Biz de bu maçı kazanmak istiyorduk. Bunun için analizlerimizi yaparak, oyuncularımıza anlattık" ifadelerini kullandı.

Hava değişikliğinin maçın temposunu etkilediğini belirten Kartal, "Biz bu tempoda oynayan bir takım değiliz. Daha yüksek bir tempoda oynuyorduk. Buna rağmen maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başkanımızın bugün doğum günüydü. Maçtan önce başkanımıza bu maçı kazanıp doğum günü hediyesi vereceğimizi söylemiştik. Sözümüzü yerine getirdik. Her geçen gün takımın performansı yükseliyor. Bunu görmek bizi çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Mesut Özeil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması ve kendisinin sezon sonundaki durumuyla ilgili soru sorulması üzerine Kartal, "Mesut ve Ozan ile ilgili medya önünde öyleydi, böyleydi diye açıklamalarda bulunmadım. Yönetimimiz böyle bir karar aldı. Bununla ilgili konuşmak doğru olmaz. Sezon sonuna kadar işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Rızkı veren Allah. Ondan sonrası ne olur bilemem. Ben hiç kimsenin içinde ikinci adam olmayacağımı söyledim. Bunu defalarca soruyorsunuz. Bitti bu kadar" cevabını verdi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklaması

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamasıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-02 19:05:35



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