Arda Güler: Gol atınca çok mutlu oldum

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ(DHA) Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, "Sonradan oyuna girip katkı vermek önemli. Gol atınca çok mutlu oldum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 4-0'lık sonuçla mağlup eden Fenerbahçe'nin 2'nci golünü atan Diego Rossi ve 4'üncü golünü atan Arda Güler, maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor ile oynadığı maçın 68'inci dakikasında oyuna giren ve 1 gol atan Arda Güler, yaptığı açıklamada, "İnşallah haftaya da kazanırız. Mert ağabey bana her zaman iyi davranıyor. Orada da iyi bir pas çıkardı. Ben de gol attım, çok mutlu oldum. Sonradan oyuna girip katkı vermek önemli. Gol atınca çok mutlu oldum. Her zaman ekstra çalışmalar yapıyorum. Maçlardan önce 'nasıl gol atabilirim?' diye videolar izliyorum. Bu da Allah'a şükür bazen sahaya yansıyor" dedi.

"BUNUN EĞİTİMİNİ VERDİLER"

Yüksek öz güveni hakkında sorulan soru üzerine Arda Güler, "Biz ders görüyoruz. Burada da bunun eğitimini verdiler. Ben de o eğitimlerden kaynaklanarak sahada öz güvenli olmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

Attığı golün sorulması üzerine Arda, "Her zaman çalışıyoruz. Bir de sağ olsun Yasin hoca maçtan önce 'sen kaleciyi sola çek sağına gider' dedi. Soluma çektim, gitti ben de diğer tarafa vurdum" diye yanıtladı.

Öte yandan genç oyuncu, gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray maçının hatırlatılması üzerine, "Trabzonspor maçında taraftarımız çok güzeldi. İnşallah yine destek olurlar. İnşallah ben de şans bulurum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım" dedi.

DIEGO ROSSİ: BÜTÜN DERBİLER GİBİ BU MAÇ DA ÇOK ZOR GEÇECEK

Fenerbahçe'nin Yukatel Kayserispor'u 4-0'lık sonuçla yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydeden Uruguaylı futbolcu Diego Rossi, ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı ama erken gol bulduk. Erken bulduğumuz gol bize yardım etti, maçın gidişatını etkiledi ve maçı hak ettiğimiz gibi kazandık. Takıma yardım etmek her zaman çok güzeldir. Bir futbolcu her zaman takıma destek vermek ister. Ben de performansım nedeniyle mutluyum. Takımın galip gelmesi önemli. Hiç şüphesiz bütün derbiler gibi bu maç da çok zor geçecek. Taraftarımızın önünde 3 puanı almak istiyoruz, kendi stadımızda. Muslera ile birlikte döndük milli takımdan. Orada sadece milli takım hakkında konuştuk. Geleceğimle ilgili kararı menajerlerime bırakıyorum ama ben burada olmaktan çok mutluyum. Geleceğimle ilgili konuşmak için daha çok erken. Çünkü önümüzde çok önemli bir derbi maçı var" dedi.

