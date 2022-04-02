Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 78-92

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Mehmet Ozan Çakar, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 17, Zeynep Öykü, Meltem 6, Gökçe 3, Feray, Sevgi , Dilara 5, Williams 24, Abdi 12, Egle 11, Gizem, Helin

BOTAŞ:Dubljevic 20, Ayşegül 9, Hatice Pelin 2, Ayşe 18, Işıl 5, Sehernaz 8, Tilbe 6, Jurjane, Davis 24

1'İNCİ PERİYOT: 14-36

İLK YARI: 41-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24'üncü haftasında BOTAŞ'ı ağırlayan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 78 92'lik yenilgiyle ayrıldı. Kayseri Basketbol'dan Williams, konuk takımdan ise Davis 24'er sayı ile maçın en skorer isimleri oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-04-02 22:19:03



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