Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 78-92

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Mehmet Ozan Çakar, Münevver Özemre, Dorukhan Kalyoncu
BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Peddy 17, Zeynep Öykü, Meltem 6, Gökçe 3, Feray, Sevgi , Dilara 5, Williams 24, Abdi 12, Egle 11, Gizem, Helin
BOTAŞ:Dubljevic 20, Ayşegül 9, Hatice Pelin 2, Ayşe 18, Işıl 5, Sehernaz 8, Tilbe 6, Jurjane, Davis 24
1'İNCİ PERİYOT: 14-36
İLK YARI: 41-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-68
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24'üncü haftasında BOTAŞ'ı ağırlayan Bellona Kayseri Basketbol sahadan 78 92'lik yenilgiyle ayrıldı. Kayseri Basketbol'dan Williams, konuk takımdan ise Davis 24'er sayı ile maçın en skorer isimleri oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-04-02 22:19:03
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.