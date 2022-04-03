Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri Basketbol: 78 - BOTAŞ: 92

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde Bellona Kayseri Basketbol ile BOTAŞ 24. hafta maçında karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maçı konuk ekip BOTAŞ 7892 kazandı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar xx, Münevver Özemre xx, Dorukan Kalyon xx
Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xxx (17), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (6), Gökçe Doğan x (3), Feray Dalkılıç x, Sevgi Tonguç x, Dilaga Tongar x (5), Christia Williams xxx (24), Farhiya Abdi xx (12), Egle Sventoraite x (11), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x
BOTAŞ: Jelena Dubljevic xxx (20), Ayşegül Günay Aladağ xx (9), Hatice Pelin Gülçelik x (2) Ayşe Cora xx (18), Işıl Alben x (5), Sehernaz Çidal x (8), Tilbe Şenyürek x (6), Aja Jurjane x, Jazmine Elizabeth Davis xxx (24)
Periyotlar:
1.Periyot: 1636 (BOTAŞ lehine)
Devre: 4148 (BOTAŞ lehine)
3. Periyot: 5968 (BOTAŞ lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.