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Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri Basketbol: 78 - BOTAŞ: 92

İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Bellona Kayseri Basketbol: 78 - BOTAŞ: 92

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde Bellona Kayseri Basketbol ile BOTAŞ 24. hafta maçında karşı karşıya geldi. Kayseri'de oynanan maçı konuk ekip BOTAŞ 7892 kazandı.
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar xx, Münevver Özemre xx, Dorukan Kalyon xx
Bellona Kayseri Basketbol: Marie Peddy xxx (17), Zeynep Öykü Kalbisağde x, Meltem Topaloğlu x (6), Gökçe Doğan x (3), Feray Dalkılıç x, Sevgi Tonguç x, Dilaga Tongar x (5), Christia Williams xxx (24), Farhiya Abdi xx (12), Egle Sventoraite x (11), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x
BOTAŞ: Jelena Dubljevic xxx (20), Ayşegül Günay Aladağ xx (9), Hatice Pelin Gülçelik x (2) Ayşe Cora xx (18), Işıl Alben x (5), Sehernaz Çidal x (8), Tilbe Şenyürek x (6), Aja Jurjane x, Jazmine Elizabeth Davis xxx (24)
Periyotlar:
1.Periyot: 1636 (BOTAŞ lehine)
Devre: 4148 (BOTAŞ lehine)
3. Periyot: 5968 (BOTAŞ lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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