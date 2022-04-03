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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mutlu Evlilik Akademisi Sertifika Töreni yapıldı

İHA

Mutlu Evlilik Akademisi Sertifika Töreni yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nin düzenlediği ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ sertifika törenine katıldı.
KAYMEK A.Ş. Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından ‘Mutlu Evlilik Akademisi’ eğitim programı düzenlendi. Dört haftalık eğitimleri kapsayan ‘Mutlu Evlilik Akademisi’nde katılımcılara evlilik kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulması, sürdürülebilmesi ve evlilik öncesi gibi konularda eğitimler verildi. Dört haftanın sonunda Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyd Özdemir, eğitmenler, katılımcılar ve aileleri katıldı. Mutlu Evlilik Akademisi, Evlilik Öncesi Eğitim Programı Kapanış Töreni’nde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sevgili gençlerimiz işin özü muhabbettir. Severek almak, severek evlenmek, severek işinizi yapmak, severek çalışmak, her konuda sevginin işin içerisinde olduğu boyut olursa takdir edersiniz yük olmaz. Aksi takdirde yapılan her iş yük olur” dedi. Büyükkılıç, evlilik üzerine önemli nasihatlerde bulunarak, şöyle konuştu;
“İslam ahlakı üzerine Allah’a kul, peygamberimize ümmet olma şuuruyla bir işe başlar, o işi sürdürür, hayata geçirirseniz Cenabı Allah sizi darda koymaz. Karşınıza sütü temiz diye nitelendirilen, helal ekmekle beslenmiş, ya da yasin sütüyle, geçmişte annelerimiz yasin sütüyle büyütürmüş. Biz böyle öğrendik, böyle duyduk. Bu anlayış içerisinde helal süt emmiş olan bir insan evladını karşınıza çıkarır. Herkes layığını bulur. Siz gerçekten Allah’ından korkan, kulundan utanan biri iseniz, haramhelal duygusu ile hareket ediyorsanız, ahlaki tefessüh diye nitelendirilen kokuşmuşluğa bulaşmamışsanız Allah sizin karşınıza sizin gibi birisini çıkartır. Sizin gibi inanan, sizin gibi düşünen, sizin gibi yaşayan, sizi anlayan. Eğer siz evleneceğiniz kişi ile ilgili ‘eh zengin olsun canım’ diyor başka bir kriter aramıyorsanız, ‘eh çok da güzel olsun’ başka bir kriter aramıyorsanız gibi göreceli değerleri ön plana çıkartmak suretiyle diğer konuları önemsemiyorsanız, İslami ahlak üzerine yetişmiş, o kültür, o anlayış üzerine yetişmiş birisini düşünmüyorsanız, tabi ki size söylenecek söz yok.”
İşin özünün ne arandığını bilmek, aranılana layık olmak olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Siz layık olursanız Cenabı Allah onu sizin karşınıza çıkartır. Birbirini severse zaten samanlık da seyran olur derler. Bu sözler sıradan sözler değil. Şimdi efendim ben evleneceğim, oğlanın ya da kızın şöyle bir evi, şöyle bir eşyası olsun, şöyle bir bilmem ne olsun diye dünyalık kriterleri, objeleri ön plana çıkartıyorsanız size söylenecek zaten bir şey kalmamış demektir. Ama yeter ki ahlaklı olsun, yeter ki dürüst olsun, yeter ki duyarlı olsun ve hassasiyet göstersin, benim değerlerime sahip çıksın diyorsanız elhamdülillah olay bitmiş demektir” diye konuştu. Katılımcılara ‘Küfüv’ kelimesinin anlamını soran Büyükkılıç, doğru cevap veren bir vatandaşa saat hediye ederek, şunları söyledi;
“Küfüven ehad diye geçiyor İhlas Suresi’nde, ‘O’nun dengi yok, O’nun eşi benzeri yok’ diyor, o Cenabı Allah için geçerli. Bizim için küfüv denklik demek. Nedir bu? Mümkünse yaptığınız eğitimin doğasına uygun bir eğitimi, ahlaki manada denklik, aile bağlamında denklik demek. Aile müessesesi çok önemlidir, aile müessesesi sağlam olursa oradan yetişen yavrularımız elbette o mantık içerisinde olursa bir toplumun, bir şehrin, bir ülkenin, bir devletin geleceği Allah’ın izniyle garanti olur. Ben inanıyorum ki sizler daha şanslı yavrularımızsınız. Daha donanımlı, daha eğitimli, daha kültürlü, hayrı şerden ayıracak kapasitedesiniz. Böyle bir anlamlı çalışmayı yaptıkları için kardeşlerimize, ekibimize teşekkür ediyorum. Adaylara başarılar, mutluluklar diliyorum. Cenabı Allah gönüllerine uygun şekilde olanı karşısına çıkartsın. İşin özü İslam ahlakı üzerine yetişmiş, yetiştirilmiş, cehaletten uzak birilerini her iki tarafın karşısına Mevla’m çıkartsın diye dua ve temennide bulunuyorum.”
Başkan Büyükkılıç, katılımcılara tören sonunda katılım belgelerini dağıtarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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