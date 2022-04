Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 yıla 20 ödül sığdırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirdiği başarılı belediye faaliyetlerinde ödüllerle dolu yılları geride bırakarak, 3 yıla 20 ödül sığdırdı. Başkan Büyükkılıç, 3 yılda proje, yatırım ve hizmet biriktirmediklerini, gönüller, dualar ve ödüller biriktirdiklerini söyledi.

Başkan Büyükkılıç’ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği 31 Mart 2019’dan 31 Mart 2022’ye kadar şeffaf, adil ve israfa fırsat vermeyen yerel yönetim anlayışının yanı sıra kültür sanata, gençliğe, tarihine, eğitime ve sağlığa verdiği önemlerin meyvesini 3 yıl boyunca aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Üniversiteler, Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ile belediyeler düzeyinde ödüller alan Başkan Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirilen çeşitli yarışma ve programlarda dereceye hak kazanarak ödüle layık görüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yılda aldığı ödül sayısı 20’ye ulaştı. 2019 yılında Türkiye Yazarlar Birliği’nin '2019 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları' ödüllerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından edebiyat dünyasına kazandırılan ‘Şehir Kültür Sanat’ Dergisi, Yılın Dergisi seçilirken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne bağlı BÜSAM Film Akademi, Rusya’nın St. Petersburg kentinde 5.’si düzenlenen Avrupa Uluslararası Film Festivali’nde “Yuva” filmiyle en iyi kurgu kategorisinde birincilik ödülü aldı. Yine aynı yıl Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından Yılın Hayvanseveri seçildi. 2019’da İstanbul’da 6’ncı Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde Büyükşehir Belediyesi, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi ile ‘En İyi Riskli Alan İlan Eden ve Uygulayan Belediye Ödülü’ kazandı. Başkan Büyükkılıç 2020’de yine kurum ve kuruluşlardan birbirinden özel ve anlamlı ödüller aldı. 11. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim ödüllerinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri’ kategorisinde uluslararası projesiyle ‘Yılın En İyi Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi. Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği “Koruma Özendirme Yarışması Ödül” Töreni’nde ise Kültür Yolu Projesi'nde Kayseri Kalesi, Meryem Ana KilisesiŞehir Kütüphanesi, Gazioğlu Konağı, Gömlekçioğlu Evi, Kayseri Evleri ve Jandarma Konağı projelerinden dolayı Tarihi Kentler Birliği (TKB) Jüri Özel Ödülü aldı. Başkan Büyükkılıç, 2020’de Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği Müze Özendirme Yarışması Ödül Töreni’ne katılarak, Kayseri Kalesi’nin içerisine yapılan Kayseri Müzesi projesi için ‘Müze Özendirme’ ödülüne layık görüldü. 2021 yılı ise Başkan Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesi için ödül dolu bir yıl oldu. Ankara’da gerçekleşen ve toplam 224 belediyenin 262 farklı proje fikriyle rekabet ettiği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü. Başkan Büyükkılıç, ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Yine 148 AK Belediyenin 283 proje ile katılım sağladığı ve 3 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasına Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Eğitim ve Spor Faaliyetleri dalında dereceye girerek ödül elde etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yine ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği ‘2021 Verimlilik Proje Ödülleri’nde’ büyük başarı elde ederek 468 proje içerisinden olan Kayseri Ulaşım A.Ş. tarafından hazırlanan ‘Verimli Ulaşım Hatları Kurulması ve İşletmesi’ adlı projesiyle 2.’lik ödülü kazandı. Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Büyükşehir Belediyesi, ‘Ağırnas Yukarı Bezirhane Restorasyonu, Kent Merkezindeki Tarihi Çeşmelerin Restorasyonu, Kültepe Müzesi ve Paleontoloji Müzesi’ çalışmaları bünyesinde jüri özel ödülü almaya hak kazandı. Pandemi döneminde Türkiye’de ilklere imza atan ve örnek uygulamaları hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14. Prof. Dr. Feriha Öz 2021 Pandemi Ödülleri’nde Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Dünyada yerel yönetimler tarafından hayata geçirilen tek kayak merkezi olan ve Türkiye ile dünyanın gözde kayak merkezlerinden birisi Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, alternatif turizm imkânları ile Avrupa Komisyonu Seçkin Destinasyonlar Ağı’nda yer almaya hak kazanarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı ödül belgesi verildi. 2021’de Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB), dergi izleme komisyonu tarafından 1.’si düzenlenen toplam 36 kategorideki dergi yarışmasında ‘Düşünen Şehir’e Yılın En İyi Şehir Dergisi ödülü seçildi. Diğer taraftan Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla geleneksel olarak her yıl Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘Müze Özendirme Yarışması'nda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi ile Kent Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibi 2022 yılına da ödüllerle başladı. İstanbul’da her yılın 38’inci gününde kutlanan Dünya Kayserililer Günü’nde Başkan Büyükkılıç’a, KAYDER 38. Gün Ödülleri adı altında ‘Tarihi, Kültürel ve Doğal varlıklar Ödülü’ alanında özel ödül verildi. Avrupa Birliği Ajansı European ve Yeni Ekonomi Dergisi’nin 40’ıncı yayın yılı dolayısıyla düzenlediği '40. Yıl Onur Ödülleri' töreni İstanbul’da özel bir otelde yapıldı. Törende, yerel yönetimler alanında gösterdiği başarı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Başarı ve Onur Ödülü” ile ödüllendirildi. Kayseri Tabip Odası tarafından sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine gayreti ve sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı özel ödüle layık görülen Başkan Büyükkılıç, yine Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen AK Parti Kültür Sanat Kongresi’nde Türkiye'de ilk olan "Medeniyetin Dehası Mimar Sinan" isimli canlı anlatımlı sanal sergisi ile ‘Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü’ne layık görüldü. Ödüllü Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, görev süresi içerisinde aldığı birbirinden önemli ve özel ödülleri tüm Kayseri halkına ithaf ederek, 3 yılda sadece proje, yatırım ve hizmet biriktirmediklerini, gönüller, dualar ve ödüller biriktirdiklerini belirterek, “Bu ödüllerimizi, Kayserimiz adına, tüm belediye başkanlarımız adına, Büyükşehir’imiz adına aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, belediyecilik gönül işi, aşk işidir. Belediyecilik, dertli insanların işidir. Tüm Kayserililerimizin derdini dert, mutluluğunu mutluluk, üzüntüsünü üzüntümüz bildik. Bundan sonra da daha çok koşturacağız. Daha çok yatırım yapacağız. 30 büyükşehir içerisinde birinci sırada olduğumuza göre bu sene o rakamları çok çok katlayarak daha iyi noktalara geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

