Suriyeliyi öldürüp, yangın izlenimi veren 2 şüpheli adliyede (2)

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Suriye uyruklu Yusuf Akiş Bala'yı (37) öldürüp, yangın izlenimi veren vatandaşı H.E. (19) ve H.H. (19), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-04-03 23:05:27



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