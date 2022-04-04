Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 - Anayurt Finalspor: 1

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme E Grubunda mücadele eden Kocasinan Yemlihaspor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Anayurt Finalspor’u 31 mağlup ederek 3’de 3 yaptı.
Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Rıza Öztürk xx, Kadir Çelikbaş xx, Hamza Yıldız xx
Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk xx, Sami İnkayası xxx, Ömer Faruk Karaca xx, (Yakup Kozan xx dk.45), Ömer Yasin Evler xxx, Serhat Özdemir xxx, Yusuf Berat Özbilek xxx, (Mehmet Öner xx dk.77 ) Ahmet Arsoy xxx, Murat Çift xx, (Aşkın Okur xxx dk.68), Mustafa Bartu xx, (Mustafa Yıldırım xx dk.77) Adem Yönel xxx, Resul Salma xx
Anayurt Finalspor: Ramazan Dukan x, Alican Haskara xx, Hasan Demirağ xx, Mustafa Tunç xx, Enes Türkkan x, (Kerim x dk.46), Şehmuz Dukan xx, Yahya Kemal Düzgün xx, Ali B. Taşlak xx, Görkem Çetin xx, İlker Angıt x, Ali Hayret xx
Goller: Ahmet Arsoy dk.10, Adem Yönel dk.56 ve 90 (Kocasinan Yemlihaspor), İlker Angıt dk.32 (Anayurt Finalspor)
Kırmızı Kart: İlker Angıt dk.56 (Anayurt Finalspor )
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.