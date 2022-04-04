Kayseri 1.Amatör Küme: Kocasinan Yemlihaspor: 3 - Anayurt Finalspor: 1

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Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme E Grubunda mücadele eden Kocasinan Yemlihaspor, ligin 3. haftasında oynadığı maçta Anayurt Finalspor’u 31 mağlup ederek 3’de 3 yaptı.

Stat: Erkilet Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Rıza Öztürk xx, Kadir Çelikbaş xx, Hamza Yıldız xx

Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk xx, Sami İnkayası xxx, Ömer Faruk Karaca xx, (Yakup Kozan xx dk.45), Ömer Yasin Evler xxx, Serhat Özdemir xxx, Yusuf Berat Özbilek xxx, (Mehmet Öner xx dk.77 ) Ahmet Arsoy xxx, Murat Çift xx, (Aşkın Okur xxx dk.68), Mustafa Bartu xx, (Mustafa Yıldırım xx dk.77) Adem Yönel xxx, Resul Salma xx

Anayurt Finalspor: Ramazan Dukan x, Alican Haskara xx, Hasan Demirağ xx, Mustafa Tunç xx, Enes Türkkan x, (Kerim x dk.46), Şehmuz Dukan xx, Yahya Kemal Düzgün xx, Ali B. Taşlak xx, Görkem Çetin xx, İlker Angıt x, Ali Hayret xx

Goller: Ahmet Arsoy dk.10, Adem Yönel dk.56 ve 90 (Kocasinan Yemlihaspor), İlker Angıt dk.32 (Anayurt Finalspor)

Kırmızı Kart: İlker Angıt dk.56 (Anayurt Finalspor )

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