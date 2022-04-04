U19 Gelişim Süper Ligi: Kayserispor: 3 - Fenerbahçe:3

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Kayserispor U19 takımı ligin 27. haftasında evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 33 sona erdi.

U19 Gelişim Süper Ligi’nde mücadele eden Kayserispor, evinde oynadığı maçta Fenerbahçe ile gollü berabere kaldı. Rakibi karşısında 21 geriye düşmesine rağmen sahadan 33’lük eşitlikle ayrılan sarı kırmızılılar, haftayı 1 puanla kapattı.

Stat: Kadir Has Yan Saha

Hakemler: Ahmet Çıtak x, Abdulkadir Keğin x, Selahattin Ak x

Kayserispor U19: Tolun Orhun Akkaya x, Talha Karataş x (Dk.68 Berat Aslan x), Enes Koçoğlu x (Dk.68 Ahmet Kağan Malatyalı x), Akif Kocaman x, Bilal Ceylan x, Berat Eskin x (Dk.50 Seyitcem Karagöz x), Ethem Balcı xx, Emincan Uysal x (Dk.75 Serhat Işık x), Talha Sarıaslan xxx, Kürşat Babamoğlu x, Muhammed Eren Arıkan xx

Fenerbahçe U19: Osman Ertuğrul Çetin x, Ruhan Arda Aksoy x, Çağatay Kurukalıp xx, Yiğit Efe Demir x, Umut Yaşar Keçeci x (Dk.46 Melih Bostan x) (Dk.87 Ahmet Buğra Güven x), Jınho Jo x (Dk.60 İsak Vural x), Enes Şanlı x (Dk.46 Alper İnce x), Erkan Arda Çağdaş x, Emir Ortakaya x, Yusuf Kocatürk x, Efecan Mızrakcı x (Dk.46 Arda Okan Kurtulan x)

Goller: Ethem Balcı dk.21, Talha Sarıaslan dk. 62 ve 84 (Kayserispor U19), Çağatay Kurukalıp dk.32, Ruhan Arda Aksoy dk.47, Melih Bostan dk.66 (Fenerbahçe U19)

Sarı Kartlar: Talha Sarıaslan, Arif Kocaman, Enes Koçoğlu, Serhat Işık, Muhammed Eren Arıkan (Kayserispor U19), Yusuf Kocatürk, Yiğit Efe Demir, Arda Okan Kurtulan, Ruhan Arda Aksoy (Fenerbahçe U19)

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