U17 Gelişim Ligi: Kayserispor U17: 1 - Adana DS U17: 1

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U17 Gelişim Liginde mücadele veren Kayserispor 17 takımı, sahasında oynadığı Adana Demirspor U17 maçından 11 beraberlik ile ayrıldı.

Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Seyfullah Cesur Gemici xx, Ahmet Karyağdı xx

Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx, Erdem Aziz Palalı xx, Mert Dinç xx, Mustafa Erdoğan xx, Barış Barut xx (Dk.46 Serkan Güvercin x), Şerafettin Can Polat xx (Dk.77 Ahmet Mukan x), Kürşat Türkeş Küçük xx, Furkan Arslan xx, Baran Ali Gezek xx, Mecit Kaan Ateş xx (Dk.55 Arda Kılıç xx)

Adana Demirspor U17: Mehmet Nedim Durak xx, Muhammet Kaan xx, Yücel Gürol xx, Ali Göktürk Özdemir xx (Dk.60 Muhammed Mustafa Özdemir x) Batuhan Batman xx, Ali Boyacı xx (Dk.46 Kadir Karayiğit x), Osman Kaynak xx (Dk.77 Umut Şenlik x), Enes Erol xx, Baha Övünç xx, Sergen Kiradi xx (Dk.77 Onur Aksu Fıçıcı x), Serhat Oygur xx

Goller: Furkan Arslan Dk.17 (Kayserispor U17) Mustafa Erdoğan Dk.90+1 (kendi kalesine) (Adana Demirspor)

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