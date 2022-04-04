Bellona Kayseri U16 takımı Türkiye Finalleri'nde

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Bellona Kayseri Basketbol U16 takımı, Türkiye finallerinde son 8 takıma arasına adını yazdırdı.

U16 Kızlar Anadolu Şampiyonasında C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol U16 takımı Samsun’da büyük bir başarıya imza attı. Samsun’da oynadığı 5 maçın 4’ünü kazanan ve 1’ini kaybeden Bellona Kayseri Basketbol Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. C Grubunu 9 puanla tamamlayarak finallere gitmeye hak kazanan Bellona Kayseri Basketbol’un şimdiki hedefi Türkiye Şampiyonu olmak.

Sarı kırmızılılar ilk maçını kaybettikten sonra oynadığı 4 maçını farklı kazanmasını bildi. Bellona Kayseri Basketbol U16 takımının aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Maç Bellona Kayseri Basketbol Çankaya Üniversitesi 4760

2.Maç Bellona Kayseri Basketbol Açı Gençlikspor 6851

3.Maç Bellona Kayseri Basketbol Bursa Büyükşehir 6438

4.Maç Bellona Kayseri Basketbol Mersin Büyükşehir 5424

5.Maç Bellona Kayseri Basketbol Pendik Yeditepe 7048

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