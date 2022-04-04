Kayserispor 5 maçtır kazanamıyor Kayserispor, üst üste beşinci mağlubiyetini aldı

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında galibiyet alamadı.
Süper Lig'de 31. haftayı 38 puanla noktalayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet alarak 38 puanda kaldı. Üst üste ligde beşinci mağlubiyetini alan Kayserispor’da moraller bozuk. 2 deplasmanda 3 iç sahada kaybeden Kayserispor kalesinde tam 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar oynadığı son 5 maçın 3’ünde kalesinde 3 gol görürken 1 maçta 2 gol ve 1 maçta ise 4 gol gördü. Bu maçlarda kalesinde toplam 15 gol gören Kayserispor rakip kalelere ise 5 gol attı.
Kayserispor’un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:
27. Hafta Trabzonspor 32 Kayserispor
28. Hafta Kayserispor 12 Alanyaspor
29. Hafta Kayserispor 23 Konyaspor
30. Hafta Karagümrük 30 Kayserispor
31. Hafta Kayserispor 04 Fenerbahçe
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.