Kayseri’de hurdacı denetimi 92 iş yerine 122 bin TL ceza yazıldı

Kayseri’de hurdacılara yönelik yapılan denetim faaliyetinde 92 iş yerine 122 bin 553 TL para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği organizesi ile Vergi Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, SGK İl Müdürlüğü, Melikgazi ve Kocasinan Belediye Zabıta Müdürlükleri, Melikgazi ve Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla 185 hurdacıya yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 50 işyerinin kapanmış olduğu, 80 işyerinin ruhsatsız olarak çalıştığından Belediye Zabıta görevlilerince ihtarname yazıldığı, 37 işyerinin faaliyet göstermediği görülerek, 9 işyerine sigortasız işçi çalıştırmaktan 10 bin 88 TL ceza yazıldı. 1 işyerine TCK 165. Madde Suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan adli işlem yapılırken, 2 işyerine de TCK 203 madde gereğince Mühür Fekkinden (mühür bozma) adli işlem yapıldı.

Ayrıca 92 işyerine de Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından vergi usul kanunu çerçevesinde belge düzenlememekten 122 bin 553 TL para cezası uygulandı.

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