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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eczacılıkta kaliteli eğitim önemli

İHA

Eczacılıkta kaliteli eğitim önemli

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczacılıkta kaliteli eğitimin önemli olduğunu söyledi.
Vasıflı eğitim olmadan eczacılığın bir anlam ifade etmeyeceğini söyleyen Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, ”Mevcut eczacılık fakülteleri ile alakalı bir düzenleme, kaliteli ve vasıflı bir eğitim verilmediği zaman eczacının mezun olması sağlık sektörü açısından hiçbir anlam ifade etmeyecektir” dedi.
Akın, fakülte sayısındaki artışın mezun sayılarına da yansıyacağı ve istihdam sorunları çıkaracağını söyleyerek, “Bu yüzden yeni bir fakülte açılmadan önce mevcut fakültelere akredite olma zorunluluğu getirilebilir. Belirli sayıda ve oranda eczacılık fakültelerinde öğretim görevlisi eczacının olması zorunluluğu getirilebilir. Çünkü eczacılar şu an için sağlık danışmanlığı rolünü çok zorlu şartlarda yapıyor” ifadelerini kullandı.

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