Başkan Büyükkılıç, eşi ile birlikte şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, iftar programında şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile protokol eşlerinin de katıldığı iftar programı ile şehit aileleri, harp malulü gaziler, muharip gaziler ve aileleri ile buluştu.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın bereketini paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, salondaki masaları tek tek ziyaret ederek yemeğe katılan şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile sohbet edip, istek ve taleplerinin olup olmadığını sordu.

Büyükkılıç, tüm aziz şehitlere Allah’tan rahmet dilerken, şehit yakınlarının Ramazanı Şerif’ini tebrik ederek, “Bu vatanın bekası için canlarını feda ederek, herkese nasip olmayacak şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın bizlere emanet bıraktığı aileleriyle iftarımızı açtık. Rabbim okunan Kuran’ı Kerim’i, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için ettiğimiz duaları kabul eylesin” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar programının ardından teravih namazını Talas ilçesi Dedeoğlu Camisi’nde kılarken, teravih namazı sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı ikram edildi.

Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte esnafları da ziyaret edip, hayırlı, bereketli işler temenni etti.

Daha sonra Osmanlı Çay Evi’nde vatandaşlarla keyifli sohbette bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, burada mahalle sakinlerinin ve gençlerin taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.