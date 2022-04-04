Bu hurmanın faydaları saymakla bitmiyor Kuruyemişçi Ahmet Akbaş: “İran Hurması hafızaya, kalbe ve damar sağlığına faydalıdır”

Kayseri’de 19 yıldır kuruyemişçilik yapan Ahmet Akbaş, İran’ın güneyinde yetişen mazafati cinsi hurmanın faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyleyerek, “İran Hurması hafızaya, kalbe ve damar sağlığına faydalıdır” dedi.

İran Hurması’nın depodan çıktıktan sonra kendiliğinden olgunlaşan bir meyve olduğunu söyleyen Ahmet Akbaş, “Buradaki yaş hurma her yerde bulunmayacak özel bir üründür. İran’ın güney kesimlerinden toplanan, dalında mazafati cinsi bir hurmadır. Çok faydalıdır ve bunları 18 derecede muhafaza ederiz ve sezonunda çıkarır müşterilerimize sunarız. Bu hurma genelde 10 ve 11. ayda toplanır tam olgunlaşmadan soğuk hava depolarında 18 derecede bekletilir. Depodan çıktıktan sonra kendi kendine olgunlaşan bir meyvedir. Bu hurma ağaçta yetişir. Daha sonra dalı ile birlikte kesilip kutulara özenli bir şekilde yerleştirilir, ağızları kapatılır ve hava alacak şekilde soğuk hava depolarına geçer. Başka herhangi bir işlem görmez” dedi.

Akbaş, hurmanın hafızadan kalbe kadar birçok faydası olduğunu söyleyerek, “Bu hurmanın yararlarını saymakla bitiremeyiz. En başta hafızaya çok iyi gelir ve güçlendirir. Hamile anneler için de çok önerilen bir hurmadır. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalıdır. Tamamen bir enerji deposudur. Çok tüketmemek faydasıyla birçok faydası mevcut. Bu hurmanın kilosu da 3040 TL arasında değişiyor. Hurmayı ve ürünlerimizi tatmak ve faydasını görmek isteyen vatandaşlarımızı Köşk Sosyete’nin 2. katında bulunan köy pazarı ve yöresel ürünler stantlarımızda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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