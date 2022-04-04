Başkan Büyükkılıç: "Sokak hayvanlarımız için yeni ve modern barınak yapacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde, hem kediler hem de köpekler için yeni, modern ve günün koşullarına uygun ikinci hayvan barınağının ihalesine ay sonunda çıkılacağını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, 3 yılda sokak hayvanlarına 61 ton mama desteği verildiği bilgisini de paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ettiklerini ifade ederek, sokak hayvanları için yeni ve modern barınak projesini hayata geçireceklerini vurguladı.

2021 yılında 3 bin 951 köpeğin ve bin 263 kedinin kısırlaştırıldığını, kuduz aşılarının yapıldığını, işaretlendiğini ve 826 köpek ile 783 kedinin de sahiplendirildiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, mevcut durum itibariyle kedi ve köpek barınağında 125 kedi ve 1000 köpeğin misafir edildiğini ve rehabilitasyon işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.



“PROJELENDİRME ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Kentte sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanları, yazkış demeden sahipsiz bırakmadıklarını belirten Büyükkılıç, “Gönül belediyeciliğini hayatın her alanında uygulamaya yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Yeni hayvan barınağı ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelendirme çalışmalarımızı tamamladık” dedi.



26 NİSAN’DA İHALESİ YAPILACAK

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan projede, Geçici Hayvan Bakımevi yapımı ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce tahsis edilen ve onaylanan destek ile, proje yapım bedelinin yüzde 40 oranında destek alınacağını ve bu çerçevede Geçici Hayvan Bakımevi ihalesinin 26 Nisan 2022 tarihinde yapılmasının planlandığını vurguladı.



ÇOK FONKSİYONLU MODERN BARINAK

Başkan Büyükkılıç, yeni yapılacak olan barınağın, 17 bin metrekare toplam alanda faaliyete geçirileceğini söyleyerek, “Ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için hayata geçirilecek yeni tesisimiz, gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvan severler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birimden oluşacak” dedi.

Büyükkılıç, ulaşımı kolaylıkla sağlanacak olan tesisin son teknoloji ve hayvan dostlarının tüm ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde projelendirildiğini ifade etti.



61 TON MAMA DESTEĞİ

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, gerek sokak hayvanları gerekse belediyeler bünyesindeki hayvan barınaklarında yer alan hayvanlar için, sivil toplum kuruluşlarına ve resmi kurum ve kuruluşlara bu süreçte yapılan toplam mama yardımının 61 tona ulaştığını ifade etti.

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