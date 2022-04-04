KAYÜ Pınarbaşı Yerleşkesine “Alparslan Türkeş” ismi verildi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Pınarbaşı yerleşkesine Alparslan Türkeş isminin verilmesi ile ilgili Pınarbaşı Suna Yalçın MYO’da tören düzenlendi.



Törene Pınarbaşı İlçe Kaymakamı İbrahim Gökmen, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik, AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara, Pınarbaşı Suna Yalçın MYO Müdürü Doç. Dr. Bahatdin Daşbaşı, ilçe protokolü ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende merhum Alparslan Türkeş’in hayat hikâyesini içeren sinevizyon izletildi. Suna Yalçın MYO Müdürü Doç. Dr. Bahattin Daşbaşı’ın ardından yaptığı konuşmada Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, merhum devlet adamı Alpaslan Türkeş’in müstesna bir insan, hayatını ideallerine adamış ideallerini de hayata geçirebilmiş tarihi bir şahsiyet ve kişilik olduğunu kaydetti.

Rektör Yardımcısı Boztosun, “Alpaslan Türkeş ömrünün her aşaması, Türk Milleti için eşsiz bir çaba ve emeğin ekseninde şekillenmiş ve yaşanmıştır. Kendisi ilk gençlik yıllarında kahraman bir Türk subayı, devamında Türkİslam sentezi ve dokuz ışık doktrinini şekillendiren bir düşünür ideolog, aktif siyasal hayatı ile mücadeleci bir lider, teşkilatçı yönü ile eşsiz bir devlet adamı olarak tarih sahnesinde ve Türk Milletinin gönlünde yerini almıştır. O’nun tavizsiz, milli, donanımlı, sağlam ve tutarlı duruşu, Türkiye’nin geleceği ve Türk Milletinin kardeşliği için hep ümit kaynağı olmuştur. Ne kadar övünsek azdır ki, ülküleriyle Türk Milletinin önüne düşmüş, ülkücülüğüyle Türk tarihinde sönmeyecek bir kıvılcım çakmıştır. Büyük Türk Milletinin kendisine ‘Son Başbuğ’ sıfatını yakıştırdığı Alparslan Türkeş’in Türk Milletini milli ve manevi yönden yüceltmek davasında çok özel bir yeri ve konumu vardır. Fiziki yapısıyla maddi dünyadan ayrılmasına karşın açtığı yol, ortaya koyduğu fikirler yaşıyor ve yaşamaya devam etmektedir” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Pınarbaşı İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Kur’anı Kerim okudu ve dua ettirdi.

Pınarbaşı Yerleşkesine kurulan Alparslan Türkeş isminin yer aldığı totemin önünde açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından tören sona erdi.

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