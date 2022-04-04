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Başkan Dr. Palancıoğlu: “İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek"

İHA

Başkan Dr. Palancıoğlu: “İstihdama, üretime ve sanayiye desteğimiz devam edecek"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na iadei ziyarette bulundu.

Dayanışma ve beraberlik içinde sanayicilerle birlikte en iyi şekilde hizmet etme gayretinde olduklarını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Şehrimizin gelişmesi adına, birlik ve dayanışma içerisinde çalışıyor. Sanayicilerimiz şehrimize katma değer üretiyor, hem istihdamı artırmak hem de üretim, ARGE ve teknolojik alanlarda şehrimizin gelişmesine büyük destek veriyor. Dolayısıyla tüm sanayici arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Özellikle ekonomik daralma dönemlerinde dahi ülkemizin kalkınması için büyük destek veriyorlar. Sanayicilerimiz ile birlikte istihdamı üretimi arttırmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. OSB yönetimimize Kayseri’miz için yapılacak çalışmalarında başarılar diler, nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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