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Yabani Angıt ve Yeşilbaş Ördekler yeniden özgür

İHA

Yabani Angıt ve Yeşilbaş Ördekler yeniden özgür

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılan bir ihbarı değerlendiren Milli Park ekipleri; Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliği ile doğada yakaladığı yaban hayvanlarını evinde besleyen bir kişiye baskın düzenledi.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yapılan çalışmalarda evinde 11 adet Yeşilbaşördek, 8 adet Angıt kuşu beslediği tespit edilen şahsa 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde ceza yazıldı. Arama esnasında ele geçirilen Yeşilbaşördek ve Angıt kuş türleri veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya yeniden serbest bırakılırken, ilgili şahsa kaçak avcılık ve evinde izinsiz yaban hayvanı beslemekten 17 bin TL tazminat, 3 bin TL idari yaptırım cezası olmak üzere toplam 20 bin TL para cezası kesildi.
Müdürlükçe yapılan açıklamada; "Yabani hayvanların yaşama ortamlarından koparılarak ev ya da benzeri ortamlarda beslenmesi yasak olup ayrıca para cezası gerektirir. Bu tür davranışlar iyi niyetle yapılsa bile yaban hayvanlarının bulaşan zoonos hastalıkları (kuş gribi, kuduz, deli dana vb.) taşıma riski olduğundan insan ve evcil hayvan sağlığı için de risk teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızın hobi olarak yasal ve güvenli bir şekilde av ve yaban hayvanı beslemek istemeleri halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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