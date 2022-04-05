Kayserispor 6 maçta rakiplerine gol atamadı

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Yukatel Kayserispor’un bu sezon geride kalan 31. hafta sonunda 6 maçta rakiplerine gol atamadı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ligde 5 maçtır kazanamıyor. Sarı kırmızılılar, ligde oynadığı 31 haftada 6 maçta rakip kaleye gol atamadı. Altay, Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarında gol atamayan Kayserispor diğer maçların tamamında gol sevinci yaşadı. Sarı kırmızılılar gol atamadığı maçlarda kalesinde 13 gol gördü. Kayserispor’un gol atamadığı maçlar şu şekilde;

1.Hafta Altay 30 Kayserispor

10.Hafta Konyaspor 20 Kayserispor

14.Hafta Ç.Rizespor 10 Kayserispor

17.Hafta Kayserispor 00 Gaziantep FK

30.Hafta Karagümrük 30 Kayserispor

31.Hafta Kayserispor 04 Fenerbahçe

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