Onur Bulut İzmir’de oynamayacak

Yukatel Kayserispor’un savunma oyuncusu Onur Bulut, hafta sonu oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Kayserispor’da Onur Bulut, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fenerbahçe maçının 73. dakikasında sarı kart gören orta saha oyuncusu, dört sarı kart sınırına ulaştığı için cezalı duruma düştü ve bu hafta oynanacak olan Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Onur Bulut, bu sezon forma giydiği Beşiktaş, Yeni Malatyaspor, Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gördü.

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