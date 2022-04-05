Talasgücü Belediyespor lider bitirmeyi garantiledi

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Talasgücü Belediyespor ligin bitimine 1 hafta kala grubu lider bitirmeyi garantiledi ve PlayOff oynamaya hak kazandı.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor, 17 hafta sonunda 44 puan topladı. Grubu lider tamamlamayı garantileyen Talasgücü Belediyespor, PlayOff maçları oynamaya kaz kazandı. Geride kalan 17 hafta sonunda 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Talasgücü Belediyespor bu hafta sonu Yahyalıspor ile karşılaşacak ve klasman grubu maçlarını tamamlayacak.

Sarı lacivertliler, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek Türkiye 3.Ligi'ne yükselme PlayOff maçları oynayacak.

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