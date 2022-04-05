Kayseri 1. Amatör Küme 3.Hafta Güneşspor: 4- Güneşli Gençlikspor: 0

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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Güneşspor; ligin 3. haftasında oynadığı maçta Güneşli Gençlikspor’u 40 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Argıncık Stadı

Hakemler: Caner Kalem xx, İbrahim İmrağ xx, Ebubekir Çolak xx

Güneşspor: Metin Sarı xx, Mehmet Durdu xx, Abdulsamet Coşkun xx, Sedat Sönmez xx, Cengizhan Bakar xx, Kürşat Cengiz xx, Enbiya Kurtuluş xx, Osman Rızvan xxx, Mehmet Yenilmez xx, Emirhan Daşdemir xxx, Mustafa Küçük xxxx

Güneşli Gençlikspor: Mustafa Özcan x, Halil İbrahim İslam x, Evren Özel x, Rıfat Demirbilek x, Mert Hakan Korkmaz x, Şükrü x, Sabit Demir x, Oğuzhan Onat x, Yüksel Çağlıkasap x, Furkan Özkara x, Emre Yılmaz x

Goller: Emirhan Daşdemir (dk.38), Mustafa Küçük (dk.63 ve 71), Osman Rızvan (dk.72) (Güneşspor)

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