Kayseri Kadın Futbol Kulübü galibiyete hasret

Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligde 10 maçtır kazanamıyor.

Türkiye Kadınlar Süper Lig B Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın FK’da kötü gidişat devam ediyor. Ligde geride kalan 17. hafta sonunda 16 maça çıkan ve 2 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı kırmızlılar 13 maçı ise kaybetti. 16 maçta rakip filelere 7 gol atan Kayseri Kadın FK kalesinde ise 59 gol gördü. Kayseri Kadın FK bu sezon ligin ilk yarısında İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarspor ve Trabzonspor’u yenen Kayseri Kadın futbol kulübü, ligde Konak Belediyespor ile berabere kalırken, ikinci yarıda henüz puan alamadı. Kayseri Kadın FK’nin aldığı sonuçlar şu şekilde:

1.Hafta HakkarigücüKayseri Kadın FK 40

2.Hafta Kayseri Kadın FKAdana İdmanyurdu 12

3.Hafta Konak BelediyesporKayseri Kadın FK 11

4.Hafta Kayseri Kadın FKİlkadım Belediyesi 21

5.Hafta ALGsporKayseri Kadın FK 70

6.Hafta Kayseri Kadın FKTrabzonspor 10

7.Hafta Kayseri Kadın FKDudulluspor 01

8.Hafta Ç.RizesporKayseri Kadın FK 30

9.Hafta Kayseri Kadın FKSivasspor Kadın FK 01

10.Hafta GalatasarayKayseri Kadın FK 40

11.Hafta Kayseri Kadın FKKaragümrük 18

12.Hafta Kayseri Kadın FKHakkarigücü 04

13.Hafta Adana İdmanyurduKayseri Kadın FK 100

14.Hafta Kayseri Kadın FKKonak Belediyespor 06

16.Hafta Kayseri Kadın FKALGspor 04

17.Hafta TrabzonsporKayseri Kadın FK 31

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