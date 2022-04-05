Gaziosmanpaşaspor 3’de 3 yaptı

Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Gaziosmanpaşaspor yoluna kayıpsız devam ediyor.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Gaziosmanpaşaspor geride kalan 3. hafta sonunda 3 galibiyet alarak 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lige 21’lık Kayseri simya Koleji galibiyeti ile 'merhaba' diyen mavi lacivertliler ikinci maçında Büyüleyenspor’u 30 mağlup etti. Ligin 3. haftasında geçtiğimiz hafta sonu oynadığı maçta Cırgalanspor’u 40 mağlup ederek 3’de 3 yapan Gaziosmanpaşaspor’da keyifler yerinde.
Gaziosmanpaşaspor ligin 4. haftasında bu hafta sonu Güneşspor ile karşı karşıya gelecek. Güneşspor maçını da kazanmak isteyen mavi lacivertliler liderliği kimseye kaptırmayı düşünmüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.