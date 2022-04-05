Yeni Kıranardıspor ikinci galibiyetini aldı

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Yeni Kıranardıspor 20212022 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı.



Kayseri Adem Özbek 1. Amatör Küme B Grubu lideri Yeni Kıranardıspor hafta sonu oynadığı maçta Argıncık Esnafspor’u 31 mağlup etti. B Grubunda ilk 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Yeni Kıranardıspor liderlik koltuğunda oturuyor. Sezona 52’lık Kayseri İdman Yurdu galibiyeti ile başlayan Yeni Kıranardıspor ikinci maçında Kocasinan Gençlikspor ile 11 berabere kaldı. Üçüncü maçında Argıncık Esnafspor’u yenen Yeni Kıranardıspor ilk üç maçı mağlubiyet almadan kapattı. 3 maçta rakip filelere 9 gol atan Yeni Kıranardıspor kalesinde 4 gol gördü. Rakiplerinin önünde liderlik koltuğunda oturan Yeni Kıranardıspor ligin 4.haftasında Sindelhöyükspor ile 3 puan mücadelesi verecek.

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