Yerköyspor’dan Yahyalı Orman İşletme Şefliği’ne anlamlı ziyaret

Kayseri Birinci Amatör Küme’de mücadele eden Yerköyspor yönetimi, Yahyalı Orman İşletme Şefi Ufuk Bulut’u makamında ziyaret etti.



Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Büber, Yerköyspor olarak futbol altyapı çalışmasını sadece sportif eğitim olarak görmediklerini dile getirdi. Büber, “Sporcularımızın kültürel ve ahlaki yönden de gelişimleri için birtakım çalışmalarımız oldu. Çevre bilincinin gelişmesi için çocuklarımızın katılacağı fidan dikimi planladık. Yer olarak da Gazi Osman Çakmak Stadımızın etrafını belirledik. Bu düşüncemizi Yahyalı Orman İşletme Şefimiz Sayın Ufuk Bulut’a ilettiğimizde bize fidan temini başta olmak üzere teknik destek de dahil her türlü desteği vereceğini belirtti. Kendileri her türlü desteği sağ olsun verdiler. Kayseri Orman Bölge Müdürümüz Sayın İsa Çapkın ve İşletme Müdürü Yasin Biberci’ye de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Minik Sporcularımız Orman Şeflerimizden Yaşar Arısoy ve Uğur Aydın ile fidan dikimini de öğrendiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yahyalı Orman İşletme Şefi Ufuk Bulut’un desteğini yinelediğini ifade eden Büber, "Ufuk Şefimiz bize ağaçlandırma konusunda sosyal sorumluluk projelerinde her zaman ellerinden geldiğince destek olacaklarını ifade etti. Bu da bize ayrıca mutluluk veriyor" dedi.

