Başkan Çolakbayrakdar: "Ülkenin geleceği olan gençlerin destekçisiyiz"

Kocasinan Belediye Meclisi, Samsun’da düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022’ye katılacak olan öğrenci projelerinin desteklenmesi için mecliste oy birliğiyle karar aldı. Ülkenin geleceği olan gençlerin destekçisi olacaklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yarınların teknolojisini üretecek olan gençlerimiz ve çocuklarımıza her zaman destek oluyoruz” dedi.

Kocasinan Belediye Meclisi olarak, TEKNOFEST’e katılacak olan öğrencilere tam destek verdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin hayallerini Kocasinan Belediyesi’nin projeleriyle gerçeğe dönüştürdüklerini ifade etti. Eğitime ve öğretime her zaman destek verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geniş katılımla Teknofest’e gidecek olan lise ve üniversite öğrencilerimize destek vereceğiz. Farklı yazılımları geliştiren ve projeler üreten çok sayıda öğrencilerimiz var. Özellikle gençlerimizin müthiş bir heyecanı var. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Yeni ve farklı teknoloji imkanlarla gençlerimize daha fazla destek olacağız. Şehrimiz ve ülkemiz adına gençlerimize yaptığımız desteğin karşılığını yine gençlerimiz daha fazla ülkemize ve şehrimize vermiş olduğunu gördük. Biz biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde Kocasinan Akademi olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.

Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için sürdürülebilir projeler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

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