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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gol Kralı’na ASKF’den ödül

İHA

Gol Kralı’na ASKF’den ödül

Kayseri Süper Amatör Küme’de 17 gol atarak gol kralı olan Murat Mağara, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal tarafından ödüllendirildi.
Geçtiğimiz hafta PlayOff final maçı ile tamamlanan ve Hacılar Erciyesspor’un şampiyonluğuna sahne olan Kayseri Süper Amatör Küme’de 17 gol atan Murat Mağara gol krallığına ulaştı. Şampiyon Hacılar Erciyesspor forması giyen tecrübeli oyuncu, sezonun sona ermesi ile birlikte ödülüne kavuştu. Sümer Amatör Evi’nde gol kralını ağırlayan ASKF Başkanı Mutlu Önal, başarılı oyuncuya bir plaket ve hediye sundu.
Bu tür başarıları ödüllendirerek teşvik etmek istediklerini dile getiren Mutlu Önal, “Süper Amatör Küme’de 17 gol atarak krallık yarışını birinci sırada tamamlayan Murat Mağara’yı tebrik ediyorum. Küçük bir hediye ile bu başarısını taçlandırmak istedik” dedi.
Murat Mağara ise hediye için teşekkür ederken, “Bu tür hediyeler ile hatırlanmak ve teşvik edilmek güzel. Sayın Başkanımız Mutlu Önal’a teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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